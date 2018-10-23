Кофе уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона

Сегодня, 15:20 \\ Наука

Журнал Frontiers in Neuroscience разместил результаты эксперимента Исследовательского института Крембиля в Канаде. Ученые извлекли новые данные из исследования, уже проводимого в 2011 году.

Благодаря эксперименту выяснилось, что профилактику негативных симптомов болезней Паркинсона и Альцгеймера обеспечивает не сам кофеин. Антиоксиданты, выделяемые при обжарке кофе, тормозят развитие тау-белков и бета-амилоидов, провоцирующих заболевания мозга.

Но полезными оказались не все разновидности кофе. Например, слабо обжаренная арабика не прошла проверку.

Доктор Росс Манчини, принимающий участие в исследовании отметил, что последующие открытия в этой области могут способствовать созданию вакцины от старческой деменции.

Ранее MedicalXpress сообщил, что ученые Технологического института Стивенс установили влияние запаха кофе на интеллект человека. 100 студентов, разделенных на две группы, решали задачи по алгебре. Лучшие результаты показала группа в той аудитории, где присутствовал запах кофе.

Осень этого года ученые из Филадельфии сообщили, что максимальную пользу от кофе можно получить, если залить зерна кипятком и употребить напиток в течение десяти минут. Таким образом, кофе поможет клетками насытиться кислородом.

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Автор - София Волкова
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