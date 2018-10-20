Устарело и убыточно: Учёные рассказали о закате эры гидроэлектростанций

Вода является источником 71% объёма всей энергии на Земле.

Гидроэлектростанции играют огромную роль в промышленности, экономике и развитии многих стран мира. Но уже сейчас учёные рассказывают о закате этой эры. В новых исследованиях доказывается, что такой способ добычи энергии считается устаревшим и убыточным. Ежегодно на территории США и Европы демонтируются десятки дамб. Но для развивающихся стран гидроэлектростанции по-прежнему актуальны. В странах Африки и Азии планируется постройка новых плотин для построек электростанций. Правительства этих государств привлекает перспектива получения дешёвого электричества, но они не учитывают другие проблемы. Последствия от возведения дамб обойдутся гораздо дороже – нарушение экологии рек, усиления парникового эффекта, вытеснение миллионов людей с насиженных мест из-за затопления территории.

К примеру, две дамбы, возведённые на реке Мадейра в Бразилии, будут давать лишь часть ожидаемой энергии. Причиной тому – изменение климата. В Африке на реке Конго завершается строительство 80-миллионной электростанции, которая будет обеспечивать прииски в Южной Африке. Население Конго получит лишь 10% от этой энергии. Возведение дамб в долине реки Меконг чревато затоплением огромной территории, которая необходима местным крестьянам для выращивания урожая – 60 миллионов человек могут частично лишиться источников существования. Учёные утверждают, что гидроэлектростанции должны стать одним из источников множества других видов энергии: атомной, солнечной, энергии ветра и энергии, получаемой после сжигания отходов.