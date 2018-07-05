Жители Восточной Азии занимались молочным животноводством еще до нашей эры
Степные племена Восточной Азии уже употребляли молочные продукты 3,3 тысячи лет назад.
На территории Восточной Азии практиковалось разведение животных, дающих молоко, за тысячу с лишним лет до новой эры. Данный вывод опубликовали специалисты на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты полагают, что обучение такому виду деятельности люди переняли у соседних степных народов в западной части.
Первые упоминания о домашнем скоте появились в землях Ближнего Востока примерно за 9 тысяч лет до нашей эры. Вскоре, данный вид деятельности распространился на племена Южной Азии, а оттуда стал развиваться на территории современных Украины, России, Азербайджана, Казахстана. Часто посещавшие эту местность европейские торговцы привезли молочное животноводство в Европу, а многочисленное племя гуннов – в Восточную Азию. Чтобы это выяснить, ученые проверили зубной налет, в котором массово обнаружили казеин, белок распространенный в молоке коров, коз и овец.