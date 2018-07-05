Жители Восточной Азии занимались молочным животноводством еще до нашей эры

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Степные племена Восточной Азии уже употребляли молочные продукты 3,3 тысячи лет назад.

На территории Восточной Азии практиковалось разведение животных, дающих молоко, за тысячу с лишним лет до новой эры. Данный вывод опубликовали специалисты на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Эксперты полагают, что обучение такому виду деятельности люди переняли у соседних степных народов в западной части.

Первые упоминания о домашнем скоте появились в землях Ближнего Востока примерно за 9 тысяч лет до нашей эры. Вскоре, данный вид деятельности распространился на племена Южной Азии, а оттуда стал развиваться на территории современных Украины, России, Азербайджана, Казахстана. Часто посещавшие эту местность европейские торговцы привезли молочное животноводство в Европу, а многочисленное племя гуннов – в Восточную Азию. Чтобы это выяснить, ученые проверили зубной налет, в котором массово обнаружили казеин, белок распространенный в молоке коров, коз и овец.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Специалисты в Швеции научились превращать солнечную энергию в жидкое топливо

 Специалисты из Технологического университета Чалмерса создали специальную жидкость, которая поглощает энергию солнечного света в молекулярных связях, хранить ее некоторое время и при необходимости...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Учёные: женщинам реже оказывают первую помощь из-за страха быть обвинённым в домогательстве

 Группа учёных выяснила, с чем связаны низкие шансы женщин на помощь от посторонних при...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

На ВДНХ представили новые выставки в павильоне «Космос»

В музее «Космонавтики и авиации» на ВДНХ начинают работать две новые экспозиции.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ