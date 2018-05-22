Астероид Оумуамуа заподозрили в межпланетном шпионаже

Ученые заподозрили космический объект Оумуамуа в межпланетном шпионаже. Сегодня библиотека Корнеллского университета опубликовала сообщение, в котором Ученые центра астрофизики Гарвард-Смитсоновско заявили, что астероид Оумуамуа может оказаться частью межпланетной исследовательской станции.

Внимание астрофизиков привлек тот факт, что после того, как астероид покинул пределы Солнечной системы, он набрал скорость, а не наоборот, как это происходит в таких случаях. Версию о том, что ускорение могло быть вызвано выбросом газа внутри космического тела, специалисты отклонили. Они объяснили это тем, что это свойство характерно для комет, а Оумуамуау - астероид. Помимо этого, ускорение спровоцировало бы вращения тела, чего ученые не зафиксировали.

По мнению специалистов, Оумуамуа мог быть приведён в движение при помощи солнечного излучения. Этот мощный источник энергии позволил бы вечно исследовать Галактику, использую солнечную энергию для подзарядки.

По словам ученых – астрофизиков Шмуэля Бяли и Абрахама Леба, межзвездный астероид Оумуамуа может быть сооружением космической цивилизации, так как он очень похож на световой зонд и имеет идеальные вытянутые пропорции. Несмотря на все теории, связанные с инопланетянами, остается большая вероятность того, что этот объект может быть естественного происхождения. Никаких сигналов астероид Оумуамуа не издает.

Оумуамуа является первым обнаруженным межзвездным объектом, пролетающим через Солнечную систему. Он был открыт канадским астрономом и физиком Робертом Уэриком в 2017 году. Первоначально Оумуамуа классифицировали как комету, но через неделю он был переклассифицирован как астероид. На момент обнаружения он пролетал на расстоянии 30 миллионов километров от Земли со скоростью 26,33 километров в секунду.

Ранее ученые из Королевского университета в Белфасте заявили, что астероид движется по хаотичной траектории, и предположили, что в прошлом он пережил мощное столкновение с другим космическим объектом. По мнению исследователей, Оумуамуа будет вращаться как минимум 1 миллиард лет.

Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - крупнейшая в мире астрофизическая организация. Главная задача центра - углубление знаний о Вселенной и понимания принципов её устройства путём научных исследований и развития астрономического и астрофизического образования.