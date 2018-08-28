Ученые рассказали, что озоновый слой Земли может полностью восстановиться

ВМО и ЮНЕП опубликовали доклад, в котором отмечаются успехи экологической политики, проводимой по всему миру. Согласно исследованиям удалось добиться продолжительного восстановления озонового слоя на планете.

Всемирная метеорологическая организация заявляет, что озоновый слой, защищающий Землю, сможет полностью восстановиться уже через 42 года. Однако ученые отметили, что достичь такого результата получится лишь при продолжении различных экологических мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей среды. Поскольку, как отмечают специалисты, только благодаря принятым мерам озоновый слой нашей планеты с 2000 года восстанавливается на 1-3% в десять лет. Значимую роль сыграл в этом Монреальский протокол. Согласно данному документу запрещается производство озоноразрушающих соединений.

Если темп изменений и улучшений удастся сохранить, то в Северном полушарии озоновый слой будет восстановлен уже к 2030 году, в Южном – к 2050, а если брать всю планету в целом – к 2060 году. При этом в планах принять поправки к протоколу с 1 января 2019 года согласно которым будет введено ограничение на выбросы гидрофторуглеродов, поскольку они являются мощными парниковыми газами. Интересно, что по прогнозам экспертов такое нововведение позволит уменьшить на 50% рост температуры на Земле.