Создан протез интуиции для чрезвычайных ситуаций

Усилиями команды учёных ведётся разработка устройства, которое сможет значительно расширить возможности тактильных ощущений человека. Процессом руководит Марсии О`Мэлли, которая на протяжении 15 лет вплотную изучала взаимодействие человека с техникой посредством тактильных ощущений.

За последние десятилетия технология протезирования сделала ошеломительный рывок, так как современные протезы уже способны не только заменить утраченную человеком часть тела, но и предоставить новые, доселе невиданные возможности. Стоит отметить вклад компании Apple в технологию протезирования: искусственная рука iLimb может быть запрограммирована через смартфон для полного спектра действий, выполняемых пользователем компьютера. А также обладатели iPhone высоко оценили набор программ MindWawe Mobile, позволяющий создать примитивное устройство, которое можно будет контролировать смартфоном или специальным шлемом, считывающим активность мозга. И вот из такого набора школьник из Индии по имени Шива Натан создал механическую руку и научился управлять ею при помощи оного шлема, то есть фактически силой мысли.

Российская компания «Моторика» разработала и постоянно улучшает искусственную руку «Страдивари», которая во многом не уступает западным конкурентам. Вишенкой на торте искусственных конечностей является протез руки Bionic Hand, способный ощущать прикосновение за счёт присоединения электродов руки к нервной системе пользователя. А вот компания Second Sight прославилась тем, что реально может вернуть человеку зрение. Пока что это не искусственный глаз, а специальные очки со встроенной камерой, сигналы и импульсы которой направлены на восприятие непосредственно мозгом человека. Известно, что из команды добровольцев все смогли не только находить и определять предметы, но также и читать короткие слова.

Казалось бы, куда ещё можно дальше развиваться. Наука идёт просто семимильными шагами, что на своём примере показывает гаджет, разрабатываемый усилиями лабораторий Rice University’s Mechatronics и Haptic Interfaces Laboratory. Марсиа О`Мэлли высказала мнение о потенциале их проекта: «Кожа покрывает всё наше тело и является скоплением колоссального количества рецепторов, что мы рассматриваем как огромнейший и доселе нераскрытый потенциал». Вместе с помощницей из Стэнфордского университета Эллисон Окамурой команда учёных приступила к созданию миниатюрных устройств, которые можно было бы прикреплять к различным гаджетам. Ассистент Марсии О`Мэлли и помощник в разработке девайса, студент Натан Дункельбергер, высказался следующим образом: «Наше творение должно быть легко интегрировано в повседневную человеческую жизнь. Часть одежды, наклейка на часы, часть браслета или кулона, неважно. Нами разработан «словарь ощущений», который в ближайшее время уже позволит оснастить такими устройствами как минимум спасателей и обладателей профессий с высокой степенью риска».

По словам всё того же Дункельбергера, общение с устройством будет осуществляться посредством фонем – наиболее распространённых в различных языках буквенных сочетаний, формирующих примитивные звуки. Также доподлинно известно, что прототипы устройства можно уже запрограммировать индивидуально для каждого пользователя. После получасовой настройки устройство научится запоминать и соответствующе реагировать на все команды пользователя. В потенциале рассматривается общение с устройством вообще без вербальной составляющей. Так как проект очень молодой, то устройство, на данный момент известное как MISSIVE, является ещё прототипом, отдельно цепляемым на руку. Но учитывая факт того, с какой скоростью развивается технологический прогресс, то через лет пять создатели MISSIVE смогут представить широкой публике частичку того киберпанка, который мы заслужили.