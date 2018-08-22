Учёные предлагают создавать строительные материалы из старой одежды

Строительные материалы будут защищать от воздействия огня и воды.

Проблема переработки текстиля стала поводом для размышления учёных. В мире проживает 7 миллиардов людей, а количество одежды увеличивается в десятки раз. Так, Вина Сахаджунала со своей командой из австралийского университета, решили попробовать использовать старую одежду для строительных материалов. Собрав нужное количество одежды и избавив её от твёрдых предметов, они измельчили и опрыскали её химикатом для быстрого слипания. В результате эксперты получили достаточно прочные, защищённые от огня и воды панели, которые они предлагают использовать для стен и пола.

Полученные материалы прошли ряд испытаний, которые подтвердили их водонепроницаемость и огнестойкость. Следующим этапом испытаний будет создание шумоизоляционных и утеплительных панелей. Такие свойства материалов можно получить при соединении тканей разных материалов. Открытие учёных может помочь в уменьшении количества текстильных отходов и дать вторую жизнь уже ненужным вещам.