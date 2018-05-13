Ученые заявили, что память зависит от ясности и стиля разговора

Специалисты Санди Кирсток и Райка Смильяник провели исследование, согласно которому удалось установить, что выбор стиля, четкость и ясность речи напрямую воздействует на человеческую память, поэтому не стоит ими пренебрегать, сообщает издание «Актуальные новости».

Ученые пригласили к участию в эксперименте 60 человек. Среди них были 30 человек, которые являлись англоговорящими, а остальные 30 были добровольцами, не умеющими читать на иностранном языке. Участникам предоставили 72 предложения, которые были распределены на 6 равных блоков таким образом, что получилось по 12 предложений в каждом. Предложения были достаточно простыми и выглядели примерно так: «Дедушка выпил темный кофе» или «Мальчик нес тяжелый стул».

Эксперимент как бы разделили на две части. В первой слова произносились четко и ясно. Добровольцам необходимо было запоминать предложения. После этого была проведена вторая часть исследования. Для нее был выбран разговорный стиль. Отмечается, что все добровольцы продемонстрировали лучшее запоминание в первой части эксперимента.

Как рассказал Смильянич, память действительно зависит от ясности и стиля речи. Именно поэтому врачам рекомендуется очень четко проговаривать своим пациентам методы лечения. Кроме того, выбор стиля разговора лектором при обучении студентов также может повлиять на запоминание ими большего объема информации.