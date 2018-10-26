На ВДНХ представили новые выставки в павильоне «Космос»

В музее «Космонавтики и авиации» на ВДНХ начинают работать две новые экспозиции.

Павильон ВДНХ, посвященный космосу, порадует жителей и гостей Москвы двумя новыми выставками. Этот музей считается самым крупным в стране из учреждений данной тематики. Информация о новых экспозициях опубликована на официальном сайте городского головы.

Для всех желающих, 34-й павильон подготовил много интересных интерактивных занятий. На выставке установлены огромные весы, которые помогут сравнить известные планеты по массе. Любители ботаники смогут воочию посмотреть, как созревает шпинат в условиях орбитальной станции. Те, кто интересуется питанием космонавтов, обязательно должны попробовать разработать собственное меню. Всего выставки насчитывают около сотни новых экспонатов, среди которых макеты космической техники, обмундирование астронавтов и гигантская карта Вселенной. Выставка, посвященная космической биологии, расскажет всем желающим, как живут космонавты на станции, как реагируют различные организмы на условия невесомости и много чего другого.