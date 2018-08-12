Биологи назвали самую кровожадную кошку на планете

Оказалось, что есть представитель семейства кошачьих, гораздо кровожаднее, чем грозный лев или гепард. Африканская черноногая кошка может убить за несколько часов больше, чем взрослый леопард за полгода охоты, сообщает издание LiveScience.

Вес этого мелкого хищника едва достигает трех килограмм. Кошка малоизвестна широкой общественности. Она обитает на африканском континенте и выглядит очень безобидно. Но по заверениям биологов, внешность в данном случае действительно обманчива. Размеры животного находятся в пределах 30-50 сантиметров в длину.

Оказалось, что мелкие хищники, к которым относится и африканская черноногая кошка, обладают ускоренным метаболизмом. Как утверждают специалисты, животное только за одну ночь способно уничтожить от 10 до 14 грызунов. Кроме того, у ее охоты высокий показатель успеха – 60%, а это больше, чем у львов в три раза. Помимо грызунов, хищник охотно разнообразит свой рацион мелкими птицами.

Интересно, что у данного вида есть три способа охоты. В соответствии с первым из них животное неподвижно сидит, затаившись, возле норы грызуна. Так кошка может провести несколько часов, ожидая, пока жертва сама выйдет к ней. Второй способ предполагает фактор внезапности. Хищник неожиданно врывается в кусты, где спряталась добыча. И третий способ достаточно традиционен – тихое подкрадывание к потенциальной жертве.

Естественно африканская кошка не представляет опасности для крупных животных таких, как, например, антилопа. Однако показатели ее пропитания и охоты позволяют действительно отнести ее к самым кровожадным хищникам планеты.