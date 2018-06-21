Китайские инженеры научили робота и дрона совместному изучению мира

Китайские инженеры разработали новый алгоритм, позволяющий роботу взаимодействовать с дроном для изучения окружающего мира и автоматического составления его карты. Своё исследование учёные опубликовали на сайте Arxiv.org.

Новое изобретение инженеров из Гонконгского университета представляет собой тандем из четырёхколёсного робота с лидаром и квадрокоптера с направленной вниз камерой. Совместная работа позволяет устройствам изучать разные области и не исследовать ту территорию, на которой уже побывал напарник. В отличие от других учёных Шаоцзе Шэнь и его коллеги решили использовать дрона в качестве полноценного, а не дополнительного источника информации.

Создание карты основано на сведениях, предоставленных дроном, при этом робот отправляется по самому длинному участку границы, чтобы достроить эту карту. Таким образом устройство получает мотивацию для изучения новых территорий.

Тестирование проводилось в реальном помещении размером 17х8 метров и виртуальном – 20х20 метров. В результате инженеры выяснили, что подобный способ исследования пространства гораздо быстрее, чем одиночный. Учёные представят свою работу на конференции ISER 2018.

В США инженеры научили дронов ориентироваться в густых лесах для поиска пропавших людей. Флот беспилотников может без труда построить маршрут и найти человека там, куда не может добраться вертолёт или поисковая группа.