Ученые нашли необычный способ быстро похудеть

Их теория не пустословна, и зиждется на эксперименте, в котором приняли участие более одной тысячи добровольцев. Исследование проводилось в США, его результатами заинтересовались корреспонденты издания EurekAlert.

Опыт длился целый год. За это время ученые несколько раз фиксировали, насколько часто подопытные взвешивались. Также они записывали, на сколько за это время менялся их вес. По результатам оказалось, что кто-то из участников взвешивался едва ли не каждый день, а кто-то не делал этого никогда.

Ученые говорят, что в конце наблюдали снижение веса у тех людей, которые взвешивались шесть или семь раз в неделю, то есть каждый день. У тех же, кто взвешивался реже, чем один раз в неделю, изменений в весе либо не наблюдалось совсем, либо же у них происходил набор массы.

Ученые отмечают, что участники эксперимента действовали лишь согласно своим предпочтениям - за весь год они не давали никому из них рекомендаций по тому, как быстро похудеть. При этом, теперь специалисты заявили, что нашли необычный способ, как добиться этой цели.