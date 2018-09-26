Со спутников NASA сфотографировали "горячую" базу инопланетян в Атлантическом океане

Теперь уфологи поняли, почему чаще всего вторжения НЛО к людям происходят именно близ воды. По их мнению, пришельцы знают, насколько неизведанным для людей остается океан, поэтому продолжают прятаться в его глубинах.

Инопланетяне думали, что так и останутся незамеченными под водой, однако все получилось иначе благодаря наблюдательным специалистам NASA. Они получили кадры со спутников, которые свидетельствуют об аномальных явлениях, происходящих посреди Атлантического океана.

С помощью специального оборудования они сфотографировали термические аномалии. Обычно специалисты используют устройство VIIRS, чтобы фиксировать появление лесных пожаров, однако в этот раз оно указало на "горячие" точки в океане. При этом, в большинстве своем они разбросаны. Ученые считают, что это могут быть места обитания морских чудовищ или же дрейфующие подводные лодки.

При этом, ученые нашли место, где такие точки находятся в большом скоплении. Они считают, что это база инопланетян, которые под водой скрываются от людей. Они исключают природные процессы, так как они могли бы объяснить происходящее на мелководье, но не на большой глубине.