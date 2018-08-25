Учёные: жирная рыба помогает снизить симптомы астмы

Учёные из Университета Ла-Тробе выяснили, что рыба жирных сортов помогает снизить симптомы астмы у детей.

Во время клинических исследований учёные в течение шести месяцев следили за состоянием здоровья 64-х детей 5-12 лет, у которых наблюдалась лёгкая форма астмы. Участников эксперимента разделили на две группы: первая каждую неделю питалась жирной рыбой (более 150 гр), у второй рацион питания не изменился.

Мария Папамикаель пояснила, что жирная рыба насыщена полезными омега-3 кислотами, которые снижают воспаление. В ходе исследования, добавила она, им удалось выяснить, что если потреблять рыбу дважды в неделю, можно значительно снизить воспаление лёгких у детей с астмой. У первой группы детей улучшилась работа лёгких, а воспаление уменьшилось на 14 единиц. Учёные считают, что это огромный прорыв, поскольку международные стандарты не поднимали планку выше 10 единиц.

Соавтор исследования, Кэтрин Ициопулос отметила, что традиционная средиземноморская диета станет простым, но безопасным и действенным методом снижения выраженности астмы у детей.

Британский медик, Эджи Макензи, порекомендовал людям не застилать кровать сразу же после пробуждения, поскольку тем самым он может поспособствовать размножению опасных микроорганизмов. Человеку угрожают выделения постельных клещей и бактерий, которые при попадании в организм вызывают аллергию и бронхиальную астму.