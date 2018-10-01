Ученый нашел НЛО на фотографиях с астероида Рюгу

Сегодня, 15:23 \\ Наука

Космический объект представляет собой типичный астероид из группы Аполлона, который из-за своей вытянутой орбиты пересекает орбиты Земли и Марса. NASA удалось запечатлеть его с помощью орбитальных станций.

 Накануне на официальном YouTube-канале известного тайваньского уфолога Скотта Уоринга появилось новое видео, в котором он в очередной раз попытался разоблачить NASA в обмане. Так, он считает, что сотрудники американского космического агентства знают о существовании пришельцев и даже имеют на секретных базах доказательства данной теории, однако держать все в тайне от общественности.

Тем не менее, ученый не опускает руки и надеется, что его аргументы убедят других людей также поверить в это. Во время одного из своих последних исследований он рассматривал фотографии с поверхностью астероида Рюгу и нашел на них странный предмет. Уоринг считает, что обнаружил запечатленный НЛО, который застрял между двумя высокими стенами каньона. Именно из-за них корабль пришельцев мог так долго оставаться незамеченным, говорит он.

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Автор - Мартина Корф
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