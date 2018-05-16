Электростимуляция спинного мозга поможет лечить парализованных людей

Сегодня, 13:50 \\ Наука

Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны опубликовали в Nature результаты своей работы по восстановлению подвижности у людей с травмами позвоночника.

Грегуа Куртин и его коллеги применили метод стимуляции спинного мозга электрическими импульсами. Суть лечения заключалась в том, чтобы электроды имплантата-стимулятора включались и выключались в соответствии с движениями ноги. Первые опыты учёные провели на крысах, и когда были получены положительные результаты, метод опробовали на людях. Электростимуляция спинного мозга проводилась на трёх парализованных добровольцах.

После пятимесячной тренировки все участники эксперимента снова могли самостоятельно ходить, хотя отчасти ещё нуждались в поддержке. Двое пациентов даже поднялись с кресел и прошлись без дополнительной стимуляции.

Исследователи и дальше собираются работать над улучшением своего метода, чтобы была возможность лечить старые травмы и полностью восстанавливать двигательную способность.

Недавние разработки исследователей из института Скриппса в Калифорнии позволили разработать уникальную вакцину от гриппа с помощью антитела, выработанного привитыми ламами. Сообщается, что вакцина не только борется с большим количеством вирусов, но и действует несколько сезонов.

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Автор - Елена Андреева
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