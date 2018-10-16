Геолог: Атлантиду нашли советские ученые в 1984 году

Сегодня, 13:19 \\ Наука

По словам Александра Городницкого, они были в недоумении от необычной находки, когда исследовали горную систему "Подкова", находящуюся в Атлантическом океане в трестах километрах от страны Гибралтар.

 Накануне в столице состоялось открытие Московского морского лектория, главным гостем которого стал российский геолог Александр Городницкий. Во время своего обращения к присутствующим он затронул тему существования Атлантиды. По его словам, до сих пор никто не смог ни доказать, ни опровергнуть то, то она была, однако в один день погрузилась под воду вместе со всеми своими жителями. Считается, что это произошло из-за сильного землетрясения.

По словам ученого, дать ответы на вопросы об Атлантиде могут лишь геологи. Он пояснил, что континент, который позже был затоплен, действительно мог существовать. Ссылаясь на экспедицию советских специалистов, которая проходила в 1984 году, Городницкий заключил, что уже тогда они нашли Атлантиду.

Те ученые обнаружили подводные горы недалеко от Гибралтара, на одной из которых были странные руины, очень похожие на разрушенные здания, которые прежде были построены человеком. По этой причине он заключил, что, если таинственное государство и существовало, то искать его нужно именно в той местности.

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Автор - Мартина Корф
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