Россия и Китай заключили договор о сотрудничестве в космической сфере

Вчера первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергй Приходько озвучил основные направления сотрудничества России и Китая в космической сфере.

В рамках космической программы на 2018-2022 год Россия и Китай сосредоточатся на совместной работе над пилотируемой космонавтикой, разработкой и созданием космических аппаратов, развитием и использованием навигационных систем ГЛОНАСС и «Бэйдоу».

Договор был заключен в ноябре 2017 года и рассчитан на 5 лет. В нем содержатся такие направления, как изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли, мониторинг космического мусора.

Отметим, что Китай в настоящее время является третьей космической державой после России и США. В 2003 году Китай осуществил первый успешный пилотируемый полет в космос, а к 2020 году планирует создать на орбите Земли собственную пилотируемую орбитальную станцию, аналогичную российско-советской станции «Мир», но в 2 раза ее меньше. В 2013 году китайский луноход прилунился на Луне.