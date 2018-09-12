Ученые выяснили, как часто люди используют в речи нецензурные слова

Специалисты из Университета Южного Коннектикута (США) провели исследование и установили, насколько часто люди позволяют себе сквернословить и как это влияет на их социальный образ, сообщают "Аргументы недели".

Ученые выяснили, что частота используемой ежедневно нецензурной брани не зависит от пола. Примерно 17% взрослых как женщин, так и мужчин употребляют ругательные слова примерно пять раз в день. Причем эти пять раз происходят почти беззвучно, «себе под нос». Помимо этого, 20% взрослых людей ежедневно более 21 раза позволяют себе вслух и громко выругаться, если что-то пошло не по плану.

Кроме того, психологи выяснили, что сквернословие, как и другие речевые привычки, создают определенный образ. Специалисты установили, что влияние использования нецензурных слов на социальный облик человека скорее отрицательное. По словам экспертов, люди, которые регулярно употребляют в своей речи ругательные слова, выглядят несколько интеллектуально недоразвитыми, в сравнении с теми, кто подобной привычкой не обладает.

Бразильский психолог Полито Рейналдо прокомментировал результаты научной работы специалистов и отметил, что именно использование нецензурной брани является точным и быстрым способом, проверенным средством, чтобы испортить свой имидж и нанести вред социальному образу.