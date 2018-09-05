Научный фестиваль в Дагестане открывает новые горизонты для всей России

В г. Махачкала на базе ДГУ стартовал Фестиваль науки Юга России, собравший представителей из Дагестана и регионов Северного Кавказа.

На торжественном открытии 1 ноября представители и специалисты из Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ, МГУ им. М. Ломоносова, Института ЮНЕСКО, МФТИ и Уральского федерального университета выступили спикерами и менторами фестиваля. Куратором выступил проректор по научной работе и инновациям Ашурбеков Н.А. В рамках данного фестиваля были проведены следующие мероприятия: Межрегиональный научно-образовательный форум «От идеи до проекта», предоставивший участникам как участие в научной школе молодых учёных, так и мастер-классы по трём основным направлениям (Бизнес-проектирование, IT-проектирование, Социальное проектирование). Межрегиональная дистанционная олимпиада подразумевала работу по инновационному и бизнес-проектированию. Победителями и участниками были продемонстрированы высокие навыки во владении программными продуктами: Pascal ABS.NET, Visual Studio 2013 (C#, C++), CodeGear RAD Studio 2014 и др. Научная молодёжная школа «Билет в будущее» была успешно направлена на рождение интереса у ещё более юных умов к научной, в данном случае, деятельности, а также на их профориентацию. Межрегиональная лига интеллектуальных игр «Брейн-штурм» позволила самым эрудированным и смекалистым проявить себя с лучшей стороны. В результате отбора и поддержки научных инновационных идей проведение данных фестивалей позволяет создать интерактивную площадку, на которой молодёжь сможет активно вносить вклад в развитие науки не только Юга России, но и всей страны в целом.