Ученые выяснили, кто ведет более активный образ жизни после 60 лет

Специалисты из Университета Турку провели исследование, участниками которого стали 878 человек, и выяснили, что после 60 лет женщины гораздо активнее, чем их ровесники мужского пола, сообщает издание Life.ru.

Ученые анализировали образ жизни около 1000 сотрудников муниципальных учреждений. Средний возраст людей, которые приняли участие в исследовании, составил 62,4 года. Добровольцы в течение рабочих и выходных дней носили на руке специальный датчик, который отражал активность. В результате удалось установить, что женщины совершают гораздо больше движений. Это объясняется разного рода служебными обязанностями и большей активностью их во время командировок. Кроме того, представительницы прекрасного пола выполняют домашние обязанности, что тоже является активностью.

При этом интересно, что мужчины более подвижны в период, когда свободны от обязанностей на работе. А наибольшая активность была зафиксирована, как правило, в период утра или вечера, когда люди идут на работу или, наоборот, домой.

Ранее сообщалось, что физическая активность благоприятно сказывается на работе всего организма в целом. Даже те, кто проживает в районах, где существует острая проблема загрязнения воздуха, регулярно занимаясь спортом уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.