Ученые показали на видео самый большой горный хребет в Солнечной системе

Американские ученые благодаря современным спутникам смогли добыть уникальные кадры самого большого горного хребта в Солнечной системе.

Сотрудники из американского агентства NASA при помощи современных спутников и специальных космических программ смогли зафиксировать в открытом космосе уникальный снимок Луны, на котором хорошо виден огромный горный хребет высотой до 20 километров.

По словам исследователей, данный хребет вдвое превышает высоту самой большой горы нашей планеты Эверест. Сообщается, что толщина данного хребта на Луне составляет около 200 километров. По подсчетам ученых, хребет занимает более чем три четверти всей окружности Луны.