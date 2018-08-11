Инженеры из США разработали автономные беспилотники для поиска пропавших людей

Сегодня, 17:30 \\ Наука

Инженеры из Массачусетского технологического института предложили использовать автономных дронов для поиска пропавших людей на территории с густой растительностью.

По словам учёных, беспилотники смогут прочёсывать слепые для вертолётов зоны и передавать данные об этих областях. Инженеры оснастили машины системой лидаров для определения местоположения и планирования маршрута. Лазерный луч пригодится беспилотникам для сканирования препятствий и оценки отраженного импульса. Кроме того, разработчики добавили функцию идентификации групп деревьев по углам и расстояниям между ними, за счёт чего дрон будет различать новые и изученные участки.

Во время полёта беспилотник изучает область и рисует индивидуальную 3D-карту. Данные поступают на наземную станцию, которая собирает информацию, полученную от всех дронов в единую трехмерную карту. Дополнительно дроны могут научиться распознавать пропавшего туриста и при обнаружении будут ставить на карте маркер.

Инженеры уже провели испытания беспилотников, во время которых они изучали площадь в 29 кв. м. в течение 2-5 минут и мгновенно отправляли сведения. Они хорошо зарекомендовали себя благодаря скорости и времени выполнения операции, точному «слиянию» карт и обнаружению объектов.

Единственное ограничение дронов – необходимость взаимодействия со станцией. В будущем инженеры планируют исправить этот недочёт.

Учёные из Федеральной политехнической школы и Стэнфордского университета создали дронов, способных перемещать предметы тяжелее них в 40 раз. Разработка получила название FlyCroTugs

Поделиться новостью:
Автор - Елена Андреева
Главное за неделю

Самая крупная птица древности страдала слепотой – ученые

Ученые-палеонтологи изучили черепную коробку самой большой птицы, когда-либо обитавшей на Земле.

Изнасилованная коллегами дознаватель из Уфы является дочерью высокопоставленного силовика

 23-летняя девушка, работающая в правоохранительных органах, обратилась в СК Башкирии с...

Плотоядные растения научили нанороботов пробираться внутрь глаза

 Ученые использовали скользкое покрытие, чтобы доставить лекарство в дальние части...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

В Британии заработал мощнейший компьютер, имитирующий мозг человека

 Стоимость проекта оценивают в 15 миллионов фунтов стерлингов. О событии пишет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ