Ученые выяснили, что мировой океан потребляет большое количество тепла из-за изменения климата

Сегодня, 07:30 \\ Наука

Ученые из Америки, из Китая, из Франции, а также из Германии провели исследование, результаты которого показали, что мировой океан потребляет большое количество тепла из-за изменений климата, благодаря человеку. Итоги опытов и наблюдений исследователи опубликовали в журнале под названием Nature.

 Группа исследователей, которую возглавила Лаура Респланди, из Университета в штате Нью-Джерси в Америке взяли данные, собранные благодаря системе поплавков «Арго». Данная система может объединить более 4 тысяч дрейфующих датчиков, которые осуществляют замеры разных параметров по всем районам в мировом океане.

Анализ параметров системы, которая была запущена в 2000 году, продемонстрировал, что 93% тепла, который образуется от выделения углекислого газа с каждым днем увеличивающегося . , уходит в мировой океан.

Исследователи рассказали, что результаты только могут уточнить данные, которые уже существуют и находятся на высоком уровне прошлых оценок, влияющих на температуру мирового океана из-за глобального потепления.

Ранее ученые из Сингапура превратили отходы и мусор, который остается от пластиковых бутылок, в теплоизоляции. Такой способ переработки отходов станет намного бюджетным. Также появляется возможность сохранить экологию Земли.

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Автор - Дарья Андросова
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