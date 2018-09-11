Ученые выяснили, почему люди любят петь за рулем

Специалисты провели исследование и обнаружили, что пение стимулирует ум и облегчает симптомы стресса и депрессии. Кроме того, пение вообще очень полезно, поскольку может улучшить социальные связи и работу мозга.

Ученые выяснили, что пение за рулем положительно влияет на психическое здоровье. Кроме того, способствует укреплению иммунитета, поскольку вырабатывает специальные антитела, которые помогают в борьбе с вредными бактериями.

Психотерапевт из Чикаго Келли Китли заявила, что петь с кем-то очень полезно не только для психологического самочувствия. По ее словам, она на себе испытала положительный эффект пения в автомобиле. Возвращаясь ежедневно после работы к семье, она взяла за правило, регулярно петь в машине, пока добирается домой. Это отлично избавляло ее от стресса, который успевает накопиться в течение рабочего дня.

Более того, она уверена, что, когда водители прислушиваются к музыке, они могут заменить негативные эмоции на позитивные. Регулярное нахождение за рулем в одиночестве может увеличить риск развития депрессии. Однако если при этом сопровождать свои поездки пением, опасность значительно снижается.

Музыке свойственно влиять на человека таким образом, что испытываемые эмоции и чувства аналогичны тем, которые можно испытать в объятиях любимого человека. Как заявляет семейный терапевт из Коннектикута Кэти Зискинд, любимая музыка помогает вырабатывать окситоцин – «гормон любви». Благодаря этому человек чувствует безопасность, расслабление и стабильность. Что, в свою очередь, повышает настроение, и положительно сказывается на общем состоянии. Именно это и является основной причиной того, почему люди так любят петь за рулем.