Ученые выяснили в каком возрасте нужно начинать процедуру обучения второго языка

Вчера, 23:30 \\ Наука

Для того, чтобы эффективно запомнить второй язык и являться его полноценным носителем, нужно начинать процедуру обучения в определенном возрасте.

 Ученые из Америки смогли установить самый оптимальный возраст человека для изучения иностранных языков. Ученые из университета Массачусетс решили провести исследование, в котором задействовали более 640 тысяч людей в возрастной категории от 10 до 70 лет, знающих больше двух языков. В опросе исследователи узнали возраст, в котором участники изучали второй язык, длительность этапа, а также уровень знаний и владения.

Результаты показали, что в 10 овладеть каким-либо еще языком намного проще, чем в более старшем возрасте. В 18 лет способность быстро изучить язык уменьшается еще больше. В зрелом возрасте совсем трудно овладеть вторым языком также, как и своим.

Ранее ученые выяснили, что еда вегетарианцев замедляет процесс старения. Более того, такой рацион поможет соблюдать фигуру и не сидеть на различных диетах.

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Автор - Дарья Андросова
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