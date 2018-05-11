Ученые: Укреплению иммунитета способствуют авиапутешествия

Сегодня, 10:41 \\ Наука

Как рассказали специалисты из США, отдача предпочтения воздушному виду транспорта во время путешествий действительно может благотворно влиять на иммунитет. Они отметили, что среда самолета помогает в поисках новых способов защиты.

 Ранее специалисты выдвинули предположение, что среда, которая создается внутри воздушного судна очень негативно сказывается на организме человека, поскольку сосредотачивает в себе огромное количество бактерий. В связи с чем самолет, по их мнению, является отличным распространителем опасных микробов по всему миру. Однако американские эксперты опровергли гипотезу, в соответствии с которой летательные аппараты опасны для здоровья. Кроме того, они отметили, что совершение авиапутешествий, напротив, в конечном итоге благотворно сказывается на общем состоянии организма.

Все дело в том, что иммунитет попадает в новую микробную среду. Это полезно, поскольку организм начинает активно искать новые способы борьбы с вредными микроорганизмами. Этот процесс служит хорошим средством укрепления иммунитета и выстраивания новой линии защиты от опасных заболеваний. Ученые уверены, чем больше ранних штаммов сможет взаимодействовать с человеком, тем больше вероятность развития иммунитета, который впоследствии сможет противостоять более серным мутировавшим формам вирусов.

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Автор - Евгения Чернобаб
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