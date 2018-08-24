Специалисты выяснили, что Антарктида покрыта образцами с Марса и Луны

Сотрудники специальной экспедиционной программы ANSMET сделали неожиданное заявление. Оказалось, что поверхность Антарктиды сплошь покрыта образцами с Марса, а также естественного спутника Земли, сообщает издание "Дни24".

В результате повышения температур удалось установить, что поверхность арктических широт покрыта метеоритами. Исследователи рассказали, что благодаря чрезмерно низким температурам, которые преобладают на континенте, небесные тела могут оставаться в целости и практически не разрушаются.

Согласно предварительным данным, поверхность Антарктиды устлана примерно 250 метеоритами, и это еще не окончательные подсчеты. Эксперты подчеркнули, что лишь на один из двух полюсов космические объекты падают чаще, чем на остальные континенты планеты. В настоящее время ученые сделали несколько анализов, которые позволили выяснить, что, кроме метеоритов неизвестного происхождения, специалисты имеют образцы с Марса и Луны. Образцы с естественного спутника Земли и Красной планеты имеют важное значение для изучения этих космических тел.

Напомним, ранее ученые выдвинули предположение, что Марс не всегда был соседом Земли. По одной из теорий Красная планета была сбита Юпитером, который является самой большой планетой Солнечной системы. Астрономы предполагают, что ранее его местоположение было несколько дальше от Солнца, чем в настоящий момент.