Ученые признали природу России самой дикой на планете

Россияне ещё не успели обработать площадь в 15 миллионов квадратных километров. Об этом пишет издание Nature.

Сотрудник Квинследского университета Джеймс Уотсон объединил усилия с экологами из организации Wildlife Conservation Society, чтобы проанализировать неосвоенные территории в разных странах. По подсчетам ученых, в настоящее время люди приспособили для своих нужд 77% сухопутных регионов планеты и 87% Мирового океана. Исследователи подчеркнули, что дикая природа нужна Земле, чтобы ослабить пагубное воздействие на климат и сохранить биологическое разнообразие. Например, леса задерживают углекислый газ и дают приют животным.

Самой продвинутой страной в этом плане авторы статьи признали Россию. Ученые отмечают, что в ней дикими остаются 8 миллионов квадратных километров суши и немногим меньше моря. После российской природы в список лидеров попали Канада, Австралия, США и Бразилия. Эти страны в совокупности располагают 70% нетронутых экосистем. Стоит отметить, что экологи не учитывали Антарктиду и международные акватории.