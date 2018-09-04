Учёные выяснили, что у детей, рождённых в домашних условиях более крепкий иммунитет

Эксперты из университета Ратгера пришли к такому выводу после исследования кишечных бактерий, ответственных за сопротивления болезням у младенцев.

Так, Мария Домингесс-Белло с подчинёнными вели наблюдение за новорожденными детьми в течение месяца после их появления на свет. Исследования проводились на основе наблюдений за 35 детьми, 14 из которых были рождены в домашних условиях, другие же – в больницах. Учёные выяснили, что дети, рождённые дома, имеют больше бактерий в кишечнике необходимых для борьбы с болезнями. Хотя это преимущество остаётся с ними не долго, спустя пару месяцев количество бактерий становится равным, что и у детей, рождённых в медицинских заведениях.

Исследователи находятся в стадии выяснения причин появления разницы в иммунитете. Также экспертам удалось установить, что из-за более крепкого иммунитета, рождённые дома чаще избегают возникновения хронических заболеваний в младенческом возрасте. Эксперты предполагают, что из-за того, что детей в больницах подвергают большему количеству процедур и дают им различные лекарства, их иммунитет становится слабее. В дальнейших экспериментах учёные планируют научиться сохранять полезные бактерии в кишечнике и детей, появившихся на свет в роддомах.