Медики открыли неожиданную пользу от удаления аппендикса

Избавившись от органа, человек куда меньше рискует стать обладателем болезни Паркинсона. Об этом пишет издание Science Translational Medicine.

Группа ученых из США и Швеции во главе с сотрудником Исследовательского института Ван Аделя, Вивиан Лабри, проанализировали данные о множестве пациентах в поисках связи между аппендиксом и болезнью Паркинсона. "Инициатива по выявлению маркеров прогрессирования болезни Паркинсона" предоставила авторам исследования информацию 849 больных о возрасте, генетике и семейных отношениях. Кроме того, медики воспользовались Национальным регистром пациентов Швеции, содержащим данные о 1,698 миллиона человек, 551 тысяча из которых пережили аппендицит.

Исследователи подсчитали, что удаление аппендикса снижает риск заболевания болезнью Паркинсона на 19,3%. Неожиданно высокую пользу операция принесла жителям сел, которые страдают недугом на 25% реже. Нередко болезнь настигает людей спустя 20 и более лет после операции. Но в этом случае её развитие в среднем задерживается на 1,6 года.

Команда Вивиан Лабри нашли причину явления в патогенной форме α-синуклеина. Она находилась в аппендиксе 46 из 48 подопытных. А также у 6 человек с болезнью Паркинсона. По словам ученых, α-синуклеина очень токсичный для головного мозга, но безвреден для аппендикса. Однако редкость болезни Паркинсона указывает на существование неизвестного механизма, который провоцирует развитие отклонений.