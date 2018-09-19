Личинки кораллов пережили заморозку жидким азотом

Исследователи провели эксперимент, который помог по-новому посмотреть на эволюцию подводных растений.

Сообщается, что учёные заморозили личинки кораллов для того, чтобы воочию увидеть, каким образом они переживают процедуру криоконсервации. Согласно заявлению экспертов, этот метод может использоваться для того, чтобы сохранить растения, которые в ближайшем времени могут исчезнуть из-за непоправимых климатических изменений.

Это связано с постоянным повышением температуры океана и кислотности воды. Если кораллов вскоре не станет в акватории, то вся экосистема может измениться не в лучшую сторону для всей планеты. Эксперимент прошёл успешно - личинки вида Fungia scutaria выжили после заморозки жидким азотом, а для сохранения их жизнедеятельности было применено излучение инфракрасного лазера.

С помощью криоконсервации, как говорят исследователи, можно будет сохранить экземпляры не только кораллов, но и других существ, существующих в природе.