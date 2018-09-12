Учёные: Молодые пациентами с проблемами почек должны меньше есть

В последнее время увеличилось количество людей, страдающих нефрологическими заболеваниями.

В основном недуги касаются молодых пациентов. Исследователи рассказали, что именно этот сегмент населения с проблемами почек должен следить за своим питанием. Это связано с тем, что на данный момент нет препарата, способного полностью излечить данный орган. Возможно лишь устранить нежелательные последствия их некорректной работоспособности.

Не так давно был проведён ряд экспериментов, при уменьшении количества потребляемых продуктов питания гарантируется быстрое восстановление почек. Тем не менее, эксперты напоминают, что чем старше пациент, тем меньше будет эффективна данная методика для организма больного.

За это отвечает аутофагия, которая ликвидирует повреждённые клеточные элементы. У людей пожилого возраста этот процесс не такой быстрый, как у молодого поколения.