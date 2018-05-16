Ученые: мужчины низкого роста более злые и агрессивные, чем высокие

Ученые провели исследования, в ходе которых выяснилось, что люди мужского пола с низким ростом более агрессивные и раздраженные, чем персоны по выше.

Такой результат получили эксперты из Центра контроля заболеваний в Атланте, Соединенные Штаты Америки. В процессе эксперимента было задействовано более 600 человек с возрастом от 18 до 24 лет. Их допросили, основываясь на личных качествах, а также было задано много вопросов об отношении распространения наркотиков в мире, а также насилия и бандитизма. Низкие мужчины отвечали агрессивно, когда их заставили конкурировать с высокими парнями для того, чтобы компенсировать разницу в росте. Также было замечено, что низкие люди, которые, по всей видимости, столкнулись с издевательствами в детском возрасте, принимали оборонительную позицию для компенсации их комплексов.

Такая агрессия и непристойное поведение были определены легкой тактикой для тех, кто недоволен своим ростом. Примечательно, но такого сравнения у женщин не наблюдалось, которые чувствовали себя неуверенно, не смотря на их рост.

Кроме того, в исследовании также было видно, что мужчины, которые чувствуют себя менее мужественно, имели повышенный уровень риска совершения преступления — почти в три раза. Опыт также показал, что люди, которые недовольны своим маленьким ростом, часто становятся несчастливы в жизни. Они также имеют больше проблем с финансами, чем их сверстники более высокого роста.