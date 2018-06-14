"Хаябуса-2" отправила на астероид Рюгу имена 180 тысяч землян

Сегодня, 02:30 \\ Наука

Японская межпланетная станция провела очередную репетицию сбора образцов с поверхности космического тела. Организаторы отчитались об успешно пройденном этапе на сайте миссии.

 Вот уже третий раз "Хаябуса-2" пошла на сближение с астероидом Рюгу. Ранее станция сбросила на него три спускаемых аппарата: два модуля MINERVA-II и MASCOT. Теперь "Хаябуса-2" репетирует запуск пенетратора, которому предстоит при помощи взрыва создать кратер.

Чтобы испытать меткость прицельного выстрела, станция отправила на астероид полимерный шар. В него накануне поместили электронный чип, на котором записаны имена 180 тысяч землян. Их собрали в 2013 году во время кампании "Le Petit Prince Million Campaign 2". Отражающая поверхность шара позволила легко найти его при помощи бортового лидара. По этому поводу "Хаябуса-2" отправила на Землю несколько фотографий поверхности Рюгу.

Следующим этапом миссии будет сброс в на астероид пенетратора. Взрыв снаряда откроет геологические образцы, которые станция соберет при помощи метрового устройства. Материалы тут же отправят ученым в транспортной капсуле. Сама "Хаябуса-2" должна вернуться на Землю в конце 2020 года. До этого времени японские исследователи успеют получить и проанализировать почву Рюгу.

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Автор - Александр Лубяной
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