Люди уничтожают сексуальную жизнь дельфинов – учёные

Сегодня, 21:08 \\ Наука

Морские обитатели не могут справиться со стрессом от встречи с туристами, что мешает им оставить потомство.

Помимо того, что люди загрязняют воды, в которых обитают дельфины, они также уничтожают их сексуальную жизнь. К такому выводу пришли учёные из Университета Мердока в Австралии, проанализировав, сколько времени тратят дельфины на общение с туристами, а также как это сказывается на их спаривании и отдыхе. Специалисты изучали гавайских животных, подплывавших слишком близко к туристам на байдарках, пловцам или суднам, и выяснили, что эти морские обитатели проводят около 82 процентов своего времени вокруг людей.

Руководитель исследования Джулиан Тайн объяснила, что дельфины на Гавайях сформировали изолированные стаи, а время, когда они могут спариваться, очень ограничено. Попытаться продолжить род они могут только днём в защищённых бухтах, а ночью вынуждены скрываться от хищников. Из-за людей их стиль жизни меняется, что также сказывается на возможности спариваться и их питании, которое становится более скудным. Учёные всё чаще обращаются к властям, чтобы запретить рыбалку и минимизировать загрязнение путём ограничения туристических маршрутов.    

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Автор - Марина Фёдорова
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