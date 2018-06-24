Ростовские инженеры собрали робота для сортировки отправлений на "Почте России"

Сегодня, 12:26 \\ Наука

Опытный прототип уже умеет выполнять некоторые задачи. Об этом рассказала Дмитрий Оторкин, замдиректора макрорегиона "Южный" по логистике.

 В мае 2018 года сотрудники Донского государственного технического университета договорились с "Почтой России" о разработке нового робота-сортировщика. Его планируют размещать в почтовых отделениях для сортировки посылок, писем и бандеролей. Согласно техническому заданию, за смену аппарат должен решать судьбу свыше 5 тысяч отправлений весом до 20 килограммов. При этом ему предстоит самостоятельно взвешивать, считывать номер и перемещать посылки в соответствующий контейнер.

Ростовские инженеры собрали первую модель примерно за пять месяцев. Проректор ДГТУ Олег Павлушкин утверждает, что полностью готовый сортировщик будет готов до конца текущего года. Уже в 2019-м он сможет приступить к работе на ростовском магистральном центре "Почты России". В будущем одно почтовое отделение будут обслуживать десять роботов. Шесть из них будет работать, пока четыре - заряжаться.

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Автор - Александр Лубяной
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