Новокаледонские вороны оказались самыми умными птицами в природе. Учёные выяснили, что эти пернатые могут учиться и изготавливать орудия труда. До сих пор считалось, что это доступно только человеку и другим высшим приматам.

Участникам эксперимента было предложено достать личинок из прозрачной коробки с помощью палочек. Так они и поступают в природе. Однако, длинные палочки птицам пришлось собрать из коротких. 4 из 12 воронов легко собрали длинную палочку из 2 коротких, 3 – из 3, а 1 по кличке Манго догадался сделать её из 4 частей.

Другие вороны догадывались делать “деньги” нужного размера и формы, чтобы получить еду из “торгового автомата”. Вначале они изготавливали их по образцу. Затем требования к “купюрам” менялись, и вороны изменяли их размер в соответствии с правилами. Более того, они научились делать их аккуратными.

Эксперимент доказывает, что эти птицы способны мыслить абстрактно. Более того, они способны связывать события в логические цепочки. Чтобы доказать это, учёные предложили им пройти тест “актёр за ширмой”. Птицы видели, как в клетку за ширму заходит человек, а после палка в кормушке “оживала” и мешала брать корм. Вороны связывали эти факты между собой и опасались подходить к кормушке, если не видели причины движения палки.

Прошли новокаледонцы и тест на закон Архимеда. В ёмкости с водой плавал кусочек корма так, что птица не могла его достать. После неудачной попытки ворон начинал кидать в мензурку камешки, пока объём воды не увеличивался настолько, чтобы птица смогла взять корм.

Самым интересным экспериментом был тест на способность планировать свои действия. Считалось, что птицы живут одним днём, но вороны способны оценивать долгосрочную перспективу и менять кусочек еды на ключ к следующей загадке. В природе ворон способен оценить, сможет ли другая птица увидеть, как он прячет корм.