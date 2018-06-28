Новокаледонские вороны научились делать инструменты из двух и более частей

Предприимчивые птицы пришли к такому решению задачи самостоятельно, без подсказки ученых. Очередной эксперимент опубликовали в издании Scientific Reports.

Новокаледонские вороны известны своей прикладной смекалкой. Они нередко используют инструменты из дерева и других природных материало, чтобы добывать насекомых в труднодоступных местах. Но оказалось, что таланты птиц простираются куда дальше. Они продемонстрировали навык, которые доселе считался эксклюзивным для человека и наиболее развитых приматов.

Сотрудники Института орнитологии Общества Макса Планка, а также Оксфордского университета привлекли воронов к исследованию. Группа ученых во главе с Августой фон Байерн поместили восемь представителей вида в помещение с прозрачными коробками, наполненными личинками. Угощение можно было достать, просунув палочку в одно отверстие и вытолкнув его через другое.

На втором этапе задание усложнилось - стандартный инструмент не доставал. На этот случай биологи закрепляли на небольшой панели несколько палочек похожего размера. Четыре участника быстро научились делать более длинные устройства из двух палочек и успешно выталкивали личинки. Однако ворон по кличке Манго стал настоящим открытием для организаторов эксперимента. После нескольких попыток он сумел собрать довольно прочную конструкцию из четырех частей. Остальные больше двух объединить не смогли.

Как отмечают орнитологи, новокаледонские вороны делали инструменты осмыслено и после предварительного изучения структуры коробки. Это указывает на высокие умственные способности и техническое воображение вида. Ранее с ним провели другой эксперимент. Вороны доказали, что могут запоминать и воспроизводить предметы, необходимые для получения еды.