Ученые выяснили причины появления внезапного инсульта

Ученые около семи лет пытались узнать, что же приводит к возникновению внезапного инсульта. Исследования привели к выводам, что курение и избыточный вес увеличивают шансы на его появление.

За семь лет работы в наблюдении участвовало 306 473 пациента в возрастном ограничении от 40 до 73 лет. Но в последствии никто из наблюдавшихся не имел инфаркта или сердечного приступа за все годы. Но данные люди придерживались здорового образа жизни.

В ходе исследований стало понятно, что человек с наследственной предрасположенностью к инсульту попадает в риск возникновения проблем с кровообращением мозга на 35%. При ненормированном режиме питания, курении или же отсутствии физических нагрузок повышает показатели на 66%.

Ранее кардиологи из Швеции сообщили о повышенной смертности в зимний период. По данным исследованиям при понижении температуры увеличивается риск инфаркта.