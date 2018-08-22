Ученые выяснили причины появления внезапного инсульта

Сегодня, 10:52 \\ Наука

Ученые около семи лет пытались узнать, что же приводит к возникновению внезапного инсульта. Исследования привели к выводам, что курение и избыточный вес увеличивают шансы на его появление.

 За семь лет работы в наблюдении участвовало 306 473 пациента в возрастном ограничении от 40 до 73 лет. Но в последствии никто из наблюдавшихся не имел инфаркта или сердечного приступа за все годы. Но данные люди придерживались здорового образа жизни.

В ходе исследований стало понятно, что человек с наследственной предрасположенностью к инсульту попадает в риск возникновения проблем с кровообращением мозга на 35%. При ненормированном режиме питания, курении или же отсутствии физических нагрузок повышает показатели на 66%.

Ранее кардиологи из Швеции сообщили о повышенной смертности в зимний период. По данным исследованиям при понижении температуры увеличивается риск инфаркта.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по...

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

 Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ