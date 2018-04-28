Китай построит мощнейший в мире коллайдер к 2030 году

Сегодня, 09:19 \\ Наука

Как сообщило местное информационное агентство Xinhua, через 10 лет в Китае собираются создать самый мощный коллайдер, чья стоимость достигнет 35 млрд юаней или чуть более 5 млрд долларов.

 Сообщается, что место, где будут проводиться строительные работы, еще не определено. Директор Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Ван Ифан немного рассказал о том, какими характеристиками будет обладать мощнейших в мире коллайдер. Он сообщил, что длина замкнутого контура составит около 100 километров. И этот показатель, если его действительно удастся достичь, станет мировым рекордом, поскольку осуществлять строительство с такой длиной контура еще не удавалось. Наряду с ним, возможно установление еще одного рекорда. Он касается суммарной энергии. Она, по предварительным данным, должна составить до 240 гигаэлектронвольт в системе центра масс налетающих частиц.

Мощность ускорителя достигнет миллион электронвольт. Это должно помочь в создании наиболее благоприятных условий для изучения и исследования новых материалов и ядерной физики в целом.

В настоящее время самый мощный коллайдер сконструирован Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Швейцарии. Ранее отмечалось, что в Сибири создадут специальный центр, который будет заниматься анализом сведений, полученных из Большого адронного коллайдера.

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Автор - Евгения Чернобаб
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