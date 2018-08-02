Человеческий организм полон токсичного пластика – исследование

Сегодня, 08:45 \\ Наука

Вредные вещества попадают в человеческий организм через упакованную пищу и пластиковые бутылки.

По заявлению автора исследования доктора Филиппа Шваби из Венского медицинского университета в Австрии, микрочастицы токсичного пластика способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и даже достигать печени. Такой вывод учёные сделали, проанализировав образцы стульев, взятых у восьми добровольцев по всей Европе. Все они употребляли запакованную еду и пили из пластиковых бутылок, а их организмы были полны токсичного материала.

Эксперты предостерегают, что пластик в человеческом организме, в частности в кишечнике, может подавлять иммунную систему, способствуя размножению токсинов и вирусов. Эксперт по окружающей среде профессор Алистер Босалл из Йоркского университета в Канаде рассказал, что микрочастицы пластика можно обнаружить в водопроводной и бутилированной воде, рыбе и даже пиве. Также пластик содержится в домашней пыли, поэтому попадание веществ в человеческий организм через лёгкие или пищеварительную систему неизбежно. Эксперты уверены, что негативное влияние пластика ничем не уступает свинцу, кадмию или ртути и может повлечь за собой эндокринные нарушения, раковые опухоли и проблемы развития у детей.     

Поделиться новостью:
Автор - Марина Фёдорова
Главное за неделю

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии. Специалисты советуют чаще посещать кабинет стамотологадля снижения риска заболевания.

В 39 лет скончался актер сериала "Пятницкий" Дмитрий Солодовник

 С 1999 года и до сегодняшнего дня он был сотрудником Государственного академического...

Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

 Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ