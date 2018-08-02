Человеческий организм полон токсичного пластика – исследование

Вредные вещества попадают в человеческий организм через упакованную пищу и пластиковые бутылки.

По заявлению автора исследования доктора Филиппа Шваби из Венского медицинского университета в Австрии, микрочастицы токсичного пластика способны проникать в кровоток, лимфатическую систему и даже достигать печени. Такой вывод учёные сделали, проанализировав образцы стульев, взятых у восьми добровольцев по всей Европе. Все они употребляли запакованную еду и пили из пластиковых бутылок, а их организмы были полны токсичного материала.

Эксперты предостерегают, что пластик в человеческом организме, в частности в кишечнике, может подавлять иммунную систему, способствуя размножению токсинов и вирусов. Эксперт по окружающей среде профессор Алистер Босалл из Йоркского университета в Канаде рассказал, что микрочастицы пластика можно обнаружить в водопроводной и бутилированной воде, рыбе и даже пиве. Также пластик содержится в домашней пыли, поэтому попадание веществ в человеческий организм через лёгкие или пищеварительную систему неизбежно. Эксперты уверены, что негативное влияние пластика ничем не уступает свинцу, кадмию или ртути и может повлечь за собой эндокринные нарушения, раковые опухоли и проблемы развития у детей.