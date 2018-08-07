Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к болезням.

Ученые из Сиднейского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что окрас лабрадора-ретривера напрямую влияет на его продолжительность и качество жизни.

Специалисты провели исследование, в котором приняло участие около 33 тысяч собак трех основных расцветок: золотистой, шоколадной и черной. Ученые проанализировали количество и тяжесть заболеваний, генетическую предрасположенность и продолжительность жизни.

Как выяснилось в ходе исследования, именно коричневые лабрадоры чаще страдают от отитов и дерматитов. Помимо этого, их продолжительность жизни значительно меньше, чем у сородичей другого окраса.

Ученые объясняют это неограниченным генофондом подобного окраса. Данный цвет относится к рецессивным признакам, поэтому для поддержания цвета необходимо участие родителей с определенными генами. Но относительно одинаковый набор генов негативно сказывается на иммунитете и заболеваниях.

Тем временем, специалисты провели исследование, которое выяснило, во сколько в среднем обходится содержание собаки. Так, средняя сумма по России была обозначена в 6,9 тысяч рублей.