Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

Сегодня, 17:33 \\ Наука

Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к болезням. 

 Ученые из Сиднейского университета провели исследование, в ходе которого выяснилось, что окрас лабрадора-ретривера напрямую влияет на его продолжительность и качество жизни. 

Специалисты провели исследование, в котором приняло участие около 33 тысяч собак трех основных расцветок: золотистой, шоколадной и черной. Ученые проанализировали количество и тяжесть заболеваний, генетическую предрасположенность и продолжительность жизни. 

Как выяснилось в ходе исследования, именно коричневые лабрадоры чаще страдают от отитов и дерматитов. Помимо этого, их продолжительность жизни значительно меньше, чем у сородичей другого окраса.  

Ученые объясняют это неограниченным генофондом подобного окраса. Данный цвет относится к рецессивным признакам, поэтому для поддержания цвета необходимо участие родителей с определенными генами. Но относительно одинаковый набор генов негативно сказывается на иммунитете и заболеваниях. 

Тем временем, специалисты провели исследование, которое выяснило, во сколько в среднем обходится содержание собаки. Так, средняя сумма по России была обозначена в 6,9 тысяч рублей.

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Автор - Тереза Кёльн
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