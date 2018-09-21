В Аргентине на снегу обнаружили стоянку НЛО

Сегодня, 16:27 \\ Наука

Очевидец сделал фотографии места, где были видны загадочные посадочные знаки неопознанных летающих объектов, а после отправил из известному тайваньскому уфологу Скотту Уорингу.

 После этого на официальном YouTube-канале специалиста уфологии вышло новое видео, по ходу которого он произвел детальный разбор того, что сам увидел на фотографиях с Аргентины. Он то увеличивал их масштаб, то наоборот уменьшал, чтобы лучше рассмотреть детали.

Уфолог обратил внимание своих зрителей на то, что следы на снегу от необычного объекта, запечатленные на снимках, имеют идеально симметричную форму. Помимо этого, он считает подозрительным факт, что рядом с ними других следов нет, то есть аппараты определенно приземлились с воздуха. По этой причине он сделал вывод, что обнаружил стоянку инопланетных цивилизаций.

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Автор - Мартина Корф
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