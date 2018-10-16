Ученые заявили, что инопланетяне могут быть фиолетового цвета

Сегодня, 16:10 \\ Наука

К такому выводу пришли специалисты из Университета в Мэриленде выдвинули необычную гипотезу, в соответствии с которой пришельцы могут иметь фиолетовый цвет тела. По их словам, это связано с недостатком Солнца, сообщает издание «Дни24».

 По мнению экспертов, жизнь на других планетах могла развиваться точно так же, как на Земле за исключением лишь одного фактора: количества солнечных лучей. Отмечается, что за счет большой удаленности от Солнца представители внеземных цивилизаций могли недополучать достаточную дозу веществ, которые обеспечивает солнечный свет, а потому цвет их тела мог приобрести фиолетовый оттенок.

Кроме того, как полагают ученые, дефицит света влияет и на структуру органов инопланетян. Помимо этого, воздействие выражается и в цвете растений. Для них Солнце тоже играет крайне важную роль в процессе развития и роста, а потому их оттенок тоже может быть не зеленый, какой мы привыкли видеть, а фиолетовый. Все дело в том, что живая среда обитания может приспособиться к существующим условиям. Более того, специалисты уверены, что на Земле в период формирования живые организмы тоже могли быть фиолетовыми.

Вследствие этой гипотезы эксперты предлагают искать признаки жизни на других планетах не так, как это происходит сейчас, а с помощью инфракрасного излучения, поскольку нужно исследовать цветовой спектр, отражаемый от звёзд.

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Автор - Евгения Чернобаб
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