Шведский студент изобрел пластик из крахмала
Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по свойствам похож на пластик, но делается из картофеля.
Студенту из Швеции Понтусу Тренквисту удалось получить неизвестный в науке материал из простого картофельного крахмала. Разработка по своим свойствам близка к пластику, но имеет свойство разлагаться через несколько месяцев. Свой Potato Plastic молодой швед представит в финале конкурса The James Dyson Award, где ученые со всех уголков планеты борются за денежную премию.
Картофельный пластик Тренквиста должен помочь миру решить проблему с экологией. На сегодняшний день одной из самых страшных проблем человечества считается захламленность пластиковыми отходами, которые не могут перерабатываться в природе. Это приводит к катастрофам и гибели животного царства. Именно пищевая индустрия лидирует по количеству отходов из пластика. В составе Potato Plastic, разработанного Понтусом Тренквистом, не применяется ничего, кроме воды и крахмала. Студент считает, что его вполне можно использовать для одноразовой посуды и столовых приборов.