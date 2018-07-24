Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Сегодня, 15:17 \\ Наука

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по свойствам похож на пластик, но делается из картофеля.

Студенту из Швеции Понтусу Тренквисту удалось получить неизвестный в науке материал из простого картофельного крахмала. Разработка по своим свойствам близка к пластику, но имеет свойство разлагаться через несколько месяцев. Свой Potato Plastic молодой швед представит в финале конкурса The James Dyson Award, где ученые со всех уголков планеты борются за денежную премию.

Картофельный пластик Тренквиста должен помочь миру решить проблему с экологией. На сегодняшний день одной из самых страшных проблем человечества считается захламленность пластиковыми отходами, которые не могут перерабатываться в природе. Это приводит к катастрофам и гибели животного царства. Именно пищевая индустрия лидирует по количеству отходов из пластика. В составе Potato Plastic, разработанного Понтусом Тренквистом, не применяется ничего, кроме воды и крахмала. Студент считает, что его вполне можно использовать для одноразовой посуды и столовых приборов.

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Автор - Антон Словацкий
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