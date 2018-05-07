Ученые на Урале смогут эффективно лечить переломы с помощью алмазов

Сегодня, 11:41 \\ Наука

По словам экспертов, подобная разработка сможет составить отличную конкуренцию для тех имплантов, которые распространены в настоящее время, за счет алмазного покрытия.

 Специалисты из Института физики металлов им. М. Н. Михеева УрО РАН, который находится на Урале, обнаружили более эффективный способ лечить переломы, сообщают «Известия». В основе разработки лежит инновационное покрытие, которое будет гораздо прочнее того, которое применяется при изготовлении имплантов сейчас. Отмечается, что при лечении зубов их создают из нержавеющей стали, титана и его сплавов. Однако эти конструкции имеют очень большой недостаток – коррозию. Из-за него время от времени у пациентов, прошедших соответствующее лечение, возникают проблемы, требующие дополнительных затрат, поскольку необходима замена.

Это побудило экспертов создать устойчивые к разрушению алмазоподобные углеродные покрытия. Единственным вопросом оставался: сможет ли костная ткань восстановиться на соответствующем покрытии. Тем не менее, российские ученые провели некоторые исследования, в результате которых удалось установить, что это действительно возможно.

Кроме того, у пациентов не проявляется никаких воспалительных или аллергических процессов, а также отторжения импланта. Кроме того, соответствующее покрытие можно использовать для эффективного лечения переломов, которые осложнены остеопорозом. Кости становились хрупкими, а спицы, которые были необходимы для фиксации, разрушали костную ткань и могли вызвать аллергию. Алмазоподобное покрытие решило все эти проблемы.

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Автор - Евгения Чернобаб
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