Ученые выяснили, что ген алкоголизма возник 10 миллионов лет назад

Британские специалисты выяснили, что пристрастие к алкоголю начало формироваться еще в далеком прошлом. Эксперты связывают этот факт с периодом, когда наши предки распробовали ферментированные фрукты.

Ученые проводили множество палеонтологических работ, в результате которых удалось установить, что люди употребляли спиртное на протяжении всей истории своего существования. Некоторые специалисты даже высказывают мнение, что наши предки могли научиться варить пиво раньше, чем печь хлеб.

Издание Morning Advertiser сообщает, что подобные исследования навели некоторых экспертов на мысль, что существует некая генетическая предрасположенность к алкоголизму. После многочисленных научных работ в этой области ученые обнаружили, что у общего предка современного человека и обезьяны появилась определенная мутация, которая вызвала способность усваивать этанол. Как полагают специалисты, это произошло около 10 миллионов лет назад, когда они спустились с деревьев на землю, а в рацион включили перезревшие фрукты, в которых содержание алкоголя составляло 8%. Оказалось, что способность усваивать этанол было важным для предков, а потому закрепилась на генетическом уровне.

Ранее стало известно, что у человека найден ген непереносимости алкоголя. Считается, что этот ген передается по наследству. Как выяснили ученые, в организме есть группа генов, которая при определенных мутациях вызывает отторжение от спиртного.