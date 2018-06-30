Ученые выяснили, что обезжиренный йогурт и шоколад помогут справиться с бессонницей

Вчера, 22:30 \\ Наука

Специалисты из Германии предложили необычный способ, который поможет быстро уснуть. По их мнению, именно йогурт и шоколад содержат вещества, которые положительно сказываются на сне. Об этом сообщается издание Life.ru.

 Как указывают ученые, как ни странно, но шоколад и обезжиренный йогурт в своем сочетании действительно могут помочь людям, которые страдают бессонницей. По заверениям экспертов, эффект от этих продуктов похож на тот, который производит молоко с медом. Однако, по словам специалистов, свойства у них совсем иные.

Удалось установить, что в шоколаде и в йогурте содержатся триптофан и другие аминокислоты. Именно они обеспечивают идеальное состояние организма для погружения в сон. Они влияют на уровень серотонина и увеличивают показатели мелатонина. Все это определенным образом воздействует на настроение человека. Кроме того, сахар, который содержится в шоколаде, помогает транспортировать аминокислоты в головной мозг. Похожего эффекта можно добиться, употребив яйца, мясо, бобовые, орехи. В них также содержится триптофан.

По заверениям экспертов и в соответствии с проведенными ими исследованиями человеку, полакомившемуся шоколадом и обезжиренным йогуртом, необходимо всего 15 минут, чтобы уснуть. А триптофан полезен еще и тем, что помогает избежать апноэ во сне, то есть остановка дыхания.

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Автор - Евгения Чернобаб
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