Ученые выяснили, что ботокс влияет на удовлетворенность во время полового акта

Сегодня, 18:07 \\ Наука

Ученые выяснили, что при уколах ботоксом сокращаются шансы на получение оргазма. Данную информацию предоставило издание Dailymail.

 Специалисты провели некоторые исследования, которые показали потерю удовольствия от секса при злоупотреблении введения этого препарата. Более того, данное вещество парализует нервы и затрудняет полный спектр мимики человека. Психологи, которые работают в Университете Кардиффа, выяснили, что многим особям женского пола затруднительно общаться с любовниками, наслаждающимися половым актом. Такой факт также проявляется и в самом сексе, притупляет чувство наслаждения.

В результате исследования насчитывается 36 женщин, а 24 из них кололи в свое тело ботокс, тем самым измеряя показатель сексуальной функции и оргазм. Удовлетворенность от полового акта у таких девушек и женщин уменьшалась в несколько раз. Именно поэтому многие ученые призывают людей не гнаться за молодостью и красотой в свои годы, чтобы не терять важную часть жизни, которая связана с разрядкой организма.

Ранее ученые выяснили, что бананы могут поддерживать состояние пациентов с сердечными заболеваниями не хуже таблеток. При употреблении данного продукта повышается риск на выздоровление и хорошее самочувствие.

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Автор - Дарья Андросова
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